الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء هدفها التيسير على المواطنين

رشاد عبدالغني
رشاد عبدالغني

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفا أنه تلافى الإشكاليات السابقة التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق 2019، بجانب التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

وأكد عبدالغني، فى بيان له اليوم، أن قانون التصالح الجديد تضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح أيضا بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

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تسهيلات جديدة للمواطنين بقانون التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

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أمين سر محلية البرلمان: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تضمن تسهيلات للمواطنين

القانون الجديد منح التصالح على بعض المخالفات


وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القانون الجديد منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، مشيرا إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

حل إشكاليات مخالفات البناء

ولفت عبدالغني إلى أن القانون يهدف إلى حل إشكاليات مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، بجانب ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى تضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.

مستقبل وطن مجلس النواب التصالح فى بعض مخالفات البناء قانون التصالح الجديد الأحوزة العمرانية الدفاع المدني

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