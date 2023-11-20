بيراميدز يصدم الأهلي ويمدد عقد نجم الفريق (خاص)

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز آخر كواليس رحيل ظهير أيسر الفريق السماوي محمد حمدي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024).

بيراميدز يمدد عقد حمدي

وقال المصدر، لـ" الدستور": "محمد حمدي أحد أعمدة الفريق الرئيسية التي لا غنى عنها، إلا بعد الرجوع للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الذي رفض رحيل اللاعب إذ لا بد أن نتمسك نحن أيضًا بالظهير الأيسر، متسائلاً:"هل يعقل أن يرفض الجهاز الفني رحيله ونحن نقوم بإهداء اللاعب للأهلي بالمجان؟

وواصل:"الجميع لديه هدف واضح هذا الموسم، وهو المنافسة بكل قوة على جميع البطولات التي يتواجد فيها الفريق خلال الموسم الحالي محليًا أو قاريًا".

وتابع:"هذا يتطلب وجود لاعبين على أعى مستوى مهاريًا وفنيًا في جميع المراكز، وليس بالتفريط في عناصر القوة داخل الفريق، فنحن نعمل على تدعيم هذه العناصر بأخرى مميزة"، مضيفًا:"لا توجد أي نية مطلقا للموافقة على رحيل أي لاعب من العناصر الرئيسية للفريق، هناك شرطين أساسيين للموافقة على الرحيل أولها: توفير بديل بكفاءة عالية في نفس المركز وثانيها الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة باتشيكو".

وأشار المصدر إلى أن محمد حمدي وقع بالفعل على عقود تجديده مع بيراميدز لمدة 3 مواسم عقب جلسة جمعته بمسؤولي الفريق السماوي في وقت سابق"، وأتم:"سيتم الإعلان رسميًا عن تمديد عقد اللاعب مع بيراميدز خلال ساعات".

تجدر الإشارة إلى أن اسم ظهير أيسر بيراميدز والمنتخب الوطني الأول ارتبط بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتحديدًا خلال شهر (يناير 2024).

وينتهي عقد حمدي مع بيراميدز نهاية الموسم الجاري 2023/2024 وهو ما يمنحه حق التوقيع لأي فريق داخل مصر أو في الخارج خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة النادي السماوي، حسبما تنص لوائح “فيفا”.