الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يصدم الأهلي ويمدد عقد نجم الفريق (خاص)

بيراميدز
بيراميدز

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز آخر كواليس رحيل ظهير أيسر الفريق السماوي محمد حمدي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024).

بيراميدز يمدد عقد حمدي

وقال المصدر، لـ" الدستور": "محمد حمدي أحد أعمدة الفريق الرئيسية التي لا غنى عنها، إلا بعد الرجوع للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الذي رفض رحيل اللاعب إذ لا بد أن نتمسك نحن أيضًا بالظهير الأيسر، متسائلاً:"هل يعقل أن يرفض الجهاز الفني رحيله ونحن نقوم بإهداء اللاعب للأهلي بالمجان؟

وواصل:"الجميع لديه هدف واضح هذا الموسم، وهو المنافسة بكل قوة على جميع البطولات التي يتواجد فيها الفريق خلال الموسم الحالي محليًا أو قاريًا".

وتابع:"هذا يتطلب وجود لاعبين على أعى مستوى مهاريًا وفنيًا في جميع المراكز، وليس بالتفريط في عناصر القوة داخل الفريق، فنحن نعمل على تدعيم هذه العناصر بأخرى مميزة"، مضيفًا:"لا توجد أي نية مطلقا للموافقة على رحيل أي لاعب من العناصر الرئيسية للفريق، هناك شرطين أساسيين للموافقة على الرحيل أولها: توفير بديل بكفاءة عالية في نفس المركز وثانيها الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة باتشيكو".

وأشار المصدر إلى أن محمد حمدي وقع بالفعل على عقود تجديده مع بيراميدز لمدة 3 مواسم عقب جلسة جمعته بمسؤولي الفريق السماوي في وقت سابق"، وأتم:"سيتم الإعلان رسميًا عن تمديد عقد اللاعب مع بيراميدز خلال ساعات".

تجدر الإشارة إلى أن اسم ظهير أيسر بيراميدز والمنتخب الوطني الأول ارتبط بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتحديدًا خلال شهر (يناير 2024).

وينتهي عقد حمدي مع بيراميدز نهاية الموسم الجاري 2023/2024 وهو ما يمنحه حق التوقيع لأي فريق داخل مصر أو في الخارج خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة النادي السماوي، حسبما تنص لوائح “فيفا”.

محمد حمدي الاهلى الميركاتو الشتوي 2024 بيراميدز تجديد عقد محمد حمدي عقد محمد حمدي الجديد مع بيراميدز تجديد عقد محمد حمدي مع بيراميدز

مواد متعلقة

رسميًا.. المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز لرفض مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال

إدارة بيراميدز تنهي ترتيبات رحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا 

رسميًا.. "رابطة الأندية" تُعدل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بـ دوري نايل

السن يرجح "كفة" أحمد فتوح على محمد حمدى لخلافة على معلول فى الأهلى

الأكثر قراءة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مجموعة مصر: غينيا بيساو يتغلب على جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

6 أشهر لسيدة شوّهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟