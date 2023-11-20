بعد تأهله.. صربيا الوجه الجديد فى بطولة أمم أوروبا 2024

بعد 5 محاولات من الفشل نجح أخيرا منتخب صربيا في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا في المحاولة السادسة ليصبح المنتخب رقم 38 الذي يشارك في بطولة أمم أوروبا.

كيف تأهل صربيا إلى بطولة أمم أوروبا؟

تمكن صربيا من الصعود إلى بطولة أمم أوروبا بعد أن حل وصيفا في المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من منتخب ليتوانيا في الجولتين الأولى، والسادسة، ومنتخب الجبل الأسود في الجولتين الثانية، والثامنة، وتعادلين إيجابيين مع منتخب بلغاريا في الجولتين الرابعة، والعاشرة في حين تلقى هزيمتين بنفس النتيجة 1 – 2 على يد منتخب المجر في الجولتين الخامسة، والسابعة.

سجل صربيا 15 هدفا بمعدل تسجيل 1.9 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، وبه يأتي كثاني أقوى هجوم في المجموعة منها 5 أهداف أي ثلث الأهداف سجلها اللاعب الكسندر ميتروفيتش، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف بمعدل تلقي 1.125 هدف في كل مباراة، وهو معدل مقبول، وبه يأتي أيضا كثاني أقوى دفاع في المجموعة.

المشاركة الأولى لصربيا فى تصفيات بطولة أمم أوروبا

على الجانب الآخر، كانت أول مشاركة لصربيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2002 – 2004 المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2004 في البرتغال، واحتل المركز الثالث في المجموعة التاسعة بـ12 نقطة حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران على منتخب ويلز، وانتصار واحد على منتخب فنلندا، و3 تعادلات منها تعادلان إيجابيان بنفس النتيجة هدف لمثله مع منتخب إيطاليا، وتعادل واحد أيضا كان إيجابيا مع منتخب إذربيجان فيما تعرضت لخسارتين أمام كل من فنلندا، وإذربيجان.

المشاركة الثانية

المشاركة الثانية كانت 2006 – 2008 المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2008 في النمسا وسويسرا، وتواجد في الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد 24 نقطة جناها من 6 انتصارات بواقع انتصارين على أذربيجان، وانتصار وحيد على منتخبات بلجيكا، وأرمينيا، وفنلندا، وكازاخستان، و6 تعادلات بواقع تعادلين إيجابيين مع كل من منتخب بولندا، ومنتخب البرتغال، وتعادلين سلبيين مع كل من فنلندا، وأرمينيا في حين تلقى هزيمتين على يد كل من كازاخستان، وبلجيكا.

المشاركة الثالثة

المشاركة الثالثة كانت 2012 المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، وحل في المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة بـ15 نقطة جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من منتخب جزر فاروه، وأيرلندا الشمالية، و3 تعادلات كلها إيجابية بنفس النتيجة، هدف لكل منهما مع منتخبات سلوفينيا، وإستونيا، وإيطاليا فيما تعرض لـ3 خسائر أمام منتخبات إستونيا، وإيطاليا، وسلوفينيا.

المشاركة الرابعة

المشاركة الرابعة كانت 2014 – 2016 المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، وهي كانت أسوأ مشاركة له إذ احتل المركز الرابع قبل الأخير في المجموعة التاسعة، حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من انتصارين بنفس النتيجة، هدفين نظيفين على كل من أرمينيا، ومنتخب ألبانيا، وتعادل وحيد إيجابي مع أرمينيا في حين تلقى 5 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من منتخب الدانمارك، والبرتغال، وهزيمة واحدة على يد ألبانيا.

المشاركة الخامسة

المشاركة الخامسة كانت 2019 – 2020 المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2020، وتواجد في الترتيب الثالث في المجموعة الثانية بـ14 نقطة جناها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من ليتوانيا، ومنتخب لوكسمبورج، وتعادلين إيجابيين مع كل من البرتغال، وأوكرانيا بينما تعرض لخسارتين أمام كل من أوكرانيا، والبرتغال.