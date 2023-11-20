إسبانيا ينهى تصفيات يورو 2024 بالفوز على جورجيا

فاز منتخب إسبانيا على ضيفه جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة، التي جمعتهما الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”، بألمانيا.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله روبين لو نورماند في الدقيقة الرابعة، وتعادل منتخب جورجيا بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة العاشرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتعرض بابلو جافي، لاعب فريق برشلونة، لإصابة قوية ي الدقيقة 23، حيث بدا أن ركبته قد التوت في إحدى الكرات، ليسقط على الأرض متألمًا.

وغادر لاعب برشلونة، الملعب باكيًا، ليتم استبداله بزميله أويهين سانسيت في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن يخضع جافي للفحوصات لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، حيث أن الأحاسيس المحاوطة بإصابته سيئة بحسب تقارير صحفية كتالونية، ما قد يسبب أزمة كبرى لنادي برشلونة.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإسباني هدفين عن طريق فيران توريس في الدقيقة 55 ولوكا لوتشوشفيلي، لاعب جورجيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وكان قد ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد منتخب جورجيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، تعادل منتخب اسكتلندا مع منتخب النرويج بثلاثة أهداف لمثلهما.

وسجل أهداف المنتخب الاسكتلندي جون ماكجين في الدقيقة 13 من ركلة جزاء وليو أوستيجارد، لاعب منتخب النرويج، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 وستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 59.

فيما سجل أهداف المنتخب النرويجي آرون دونوم في الدقيقة الثالثة ويورجن ستراند لارسن في الدقيقة 20 ومحمد اليونسي في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وكان قد ضمن تأهله ليورو 2024 قبل هذه الجولة، كما رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.