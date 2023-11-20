الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يُعرض قريبًا.. عصام السقا عن "العودة": "أول مرة أعمل صعيدي"

عصام السقا
عصام السقا

تحمس الفنان عصام السقا، لشخصيته  الجديدة في مسلسل "العودة"،  لذا قرر الموافقة عليها دون تردد، لأن الشخصية مختلفة وسيجسد للمرة الأولى شخصية رجل صعيدي، وهو الأمر الذي جعله يتحمس للدور بشكل كبير.

وعن تفاصيل دوره، قال الفنان عصام السقا: "قعدت مع المخرج أحمد حسن، عملنا بروفة، ولجأت إلى ورش تمثيل خاصًة أن الدور جديد، ومحتاج تركيز كبير، وكل دا ساعدني على تجسيد شخصية عمدة، والشخصية لرجل يتعرض للكثير من المواقف، والتي تساعد على تصاعد الاحداث ".
       
وعن تعاونه مع المخرج أحمد حسن، قال"السقا" في تصريحات له: "حقيقي مبسوط بالتعاون معاه، لأنه مخرج متمكن من أدواته، وعارف كويس جدًا هو بيعمل إيه، وإزاي يوّجه الفنان، ويخرج منه أحسن حاجة عنده، وكمان عارف كويس يدير اللوكيشن خاصًة إننا صوّرنا في كذا مكان مختلف في الأقصر وصعيد مصر، وهنا في القاهرة".

وعن كواليس التصوير، قال: "حقيقي من أقرب الكواليس لقلبي، الناس كلها بتحب بعض ومليانة حب، وبنسمّع لبعض المشاهد، وكل الحب والتعاون دا أنا واثق أنه هيظهر للناس على الشاشة"، ووجه الشكر إلى شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفير الاحتياجات لتسهيل التصوير  في جميع الأماكن، واللوكيشن، ودا ساعدنا نكون مركزين والجو يكون لطيف ولذيذ".
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مواعيد عرض مسلسل العودة 

 

وقررت الشركة المنتجة عرض المسلسل يوم 26 نوفمبر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.

قبل عرضه.. وليد فواز: سأعود للصعيدي مرة أخرى بعد 10 سنوات في العودة

بـ"بوستر" منفرد.. تامر نبيل يروّج لشخصيته في "العودة"

 

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبدالعظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.

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