قبل عرضه.. وليد فواز: سأعود للصعيدي مرة أخرى بعد 10 سنوات في العودة

يشارك النجم وليد فواز في مسلسل "العودة" الذى يعود من خلاله إلى الدراما الصعيدية بعد حوالى 10 سنوات منذ آخر عمل قدمه مسلسل "سيدنا السيد" بطولة الفنان جمال سليمان، وبسبب حبه للصعيدي قررا الموافقة على دوره المميز في مسلسل "العودة".

وتابع الفنان وليد فواز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا بكون شخص اسمه فهيم، ينتمى إلى إحدى عائلات الكبار من كِبار عائلات الصعيد، وتحمل عددًا من المفاجآت الكبيرة فقط، والدور مختلف تمامًا عن دوره في مسلسل صوت وصورة، وحقيقي مبسوط جدًا بالدور دا، وأول ما جالي مسكت فيه".

وعن تعاونه مع اروما تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال: "انا شايف إني تعاوني مع المتحدة من أفضل الحاجات اللي حصلت، المواضيع كلها متنظمة، والمواضيع الخاصة بالمسلسلات بقيت أفضل، وأصبحت تفيد المجتمع وتفيد المواطن والمشاهد، الموضوع أصبح أفضل، لذلك أنا كممثل لمّا بشتغل مع المتحدة بشعر بارتياح جامد وبكون سعيد جدًا".

واختتم الفنان وليد فواز حديثه عن مسلسل "العودة" هو عمل فني مختلف على الكثير من المستويات من بينها "الكادرات والتصوير والإنتاج".

أبطال مسلسل العودة

تضم أسرة مسلسل العودة مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبدالعظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.



وقررت الشركة المنتجة أن تعرض المسلسل يوم 26 نوفمبر الشهر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.

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