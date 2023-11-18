بـ"بوستر" منفرد.. تامر نبيل يروّج لشخصيته في "العودة"

روّج الفنان تامر نبيل، لشخصيته الجديدة ضمن أحداث مسلسل "العودة"، المقرر عرضه في السادس والعشرين من شهر الجاري، وهو بطولة الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وعدد كبير نجوم الفن، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وعلى طريقته الخاصة روّج لشخصية "يحيى سلطان"، حيث علّق الفنان تامر نبيل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال صورة نشرها قائلًا: "أنا توت وأحمس ورمسيس كما كل الملوك مالك الدهب والياقوت أنا الجهل بالمعلوم أنا كاشف المحجوب أنا حافظ السر أنا المنسي بالعهود أنا الطير الشارد في سراب الطريق أنا صاحب الأرض أنا مالك ابن مملوك يحيى سلطان مسلسل #العودة قريبًا على dmc WATCH IT".

وظهر الفنان تامر نبيل، على بوستر منفرد بالشخصية التي من المقرر له أن يظهر بها ضمن أحداث مسلسل “العودة”.

أبطال مسلسل العودة

تضم أسرة مسلسل العودة مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبدالعظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظتي الأقصر والقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، المخرج أحمد حسن، وهو مكون من 30 حلقة.

وقررت الشركة المنتجة أن تعرض المسلسل يوم 26 نوفمبر الشهر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.