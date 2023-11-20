الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مستشار بايدن يصل إسرائيل لإجراء مباحثات لتجنب الحرب مع لبنان

عاموس هوكستين مستشار
عاموس هوكستين مستشار الرئيس الأمريكي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بأن عاموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان.

وكان أعلن حزب الله اللبناني عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بـ ثلاث مسيرات مراكز تجمع للاحتلال غرب كريات شمونة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستُهدفت في وقت سابق دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وتمت إصابتها بشكل مباشر، كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة من لبنان اتجاه هدف في مستوطنة المنارة.

ستشار الرئيس الإمريكي بايدن إسرائيل لبنان

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