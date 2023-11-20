الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع التونسي حمزة الجلاصي

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة الدخول في المفاوضات مع حمزة الجلاصي لاعب فريق النجم الساحلي التونسي لضمه في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب تم عرضه على مسئولي الزمالك في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه لا توجد مفاوضات مع اللاعب ولم يتم تقديم عرض له من الأساس.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لن يدخل في المفاوضات مع أي لاعب قبل حل أزمة القيد التي يمر بها النادي حاليا ومنعه من إبرام أي صفقة جديدة.

وشدد المصدر على أن مسئولي الزمالك أبدوا إعجابهم باللاعب بالفعل لكن لم يتم التقدم بأي عرض رسمي للجلاصي حتى الآن في انتظار حل أزمة القيد.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق أبو سليم الليبي ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

نقل المباراة

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة أمام الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن إقامة المباراة في كوت ديفوار كان سيكبد البعثة رحلة سفر شاقة إلى مدينة بواكي التي اختارها فريق سوار لاستضافة المباراة من قبل.

وفي نفس الوقت حرص مجلس إدارة النادي على توفير الوقت أمام اللاعبين للاستعداد بصورة جيدة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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