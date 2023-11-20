حسين لبيب يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة رفض بشدة قصة تقسيط قيمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وأضاف لبيب في تصريحاته خاصة لـ«الدستور» أن الوعكة الصحية التي تعرض لها العامري فاروق نائب رئيس الاهلي تسببت في تأجيل الحديث في هذا الملف الهام أمام مجلس الزمالك.

وأشار رئيس نادي الزمالك أن إدارة الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب محترمين وهناك تفهم كبير من جانب الإدارة الحمراء لمطالب الزمالك المشروعة وسيتم اختيار الوقت المناسب للحديث مجددًا مع الاهلي لانهاء الازمة بشكل نهائي.