الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفاء الطوخي: فكرة مسلسلات الاوف سيزون عظيمة جدًا

العودة
العودة

أعربت الفنانة صفاء الطوخي عن سعادتها لتعاونها مع الفنان شريف سلامة، والمخرج أحمد حسن للمرة الأولى، من خلال عمل درامي قوي ومميز مثل مسلسل "العودة"، متابعًة: "مش هقدر في الحقيقة أقول أي تفاصيل عن دوري، بس كل اللي أقدر اقوله إن المسلسل كله مختلف عن أي عمل صعيدي كان في الدراما المصرية، وإن شاء الله نكسر الدنيا بيه".


وتابعت الفنانة صفاء الطوخي قائلًة: "مسلسلات الأوف سيزون فكرتها عظيمة جدًا خاصًة هذه الفترة وما تناقشه من موضوعات هامة جدًا، مثل هذا المسلسل الذي يناقش أحد أهم قضايا الصعيد، وما يحدث به، وكيف يري الناس أهل الصعيد، وعشان كده إحنا صورنا جزء فعلًا في الصعيد عشان نكون وسط أهلنا وحسب السيناريو الخاص بالمسلسل أيضًا، والصورة كمان التي سيقدمها المخرج أحمد حسن عظيمة جدًا وحقيقي فخورة وسعيدة بالشغل معاه".

ووجهت الشكر إلى شركة آروما، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب توفيرها كافة الإحتياجات الخاصة بنا كفنانين في المسلسل، ولم نشعر بتعب أو إرهاق بسبب توفير كل شئ، بجانب تسهيل لوكيشن التصوير  في كل مكان سواء داخل القاهرة أو خارجها.
 

أبطال مسلسل العودة 

تضم أسرة مسلسل العودة مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبد العظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظتي الأقصر والقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، المخرج أحمد حسن، وهو مكون من 30 حلقة.

وقررت الشركة المنتجة أن تعرض المسلسل يوم 26 نوفمبر الشهر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.

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مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة عبر dmc ومنصة watch it

صفاؤ الطوخي الفنانة صفاء الطوخي مسلسل العودة العودة مسلسل عودة

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