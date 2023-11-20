الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبادل طلابي بين الجامعة المصرية اليابانية و4 جامعات يابانية

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه فى اطار حرص الجامعة على تأهيل خريجيها للمنافسة فى سوق العمل الدولية يتم تنفيذ برنامج تبادل الطلاب مع كبرى الجامعات فى اليابان من خلال الشراكة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" والتى تساعد على توفير فرص عمل على المستوى الدولى لخريجى الجامعة وكذلك الحصول على منح للحصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعات اليابانية المصنفة عالميًا، مشيرًا إلى أنه يتم ترشيح الطلاب ذوى التقدير الأعلى للمشاركة فى برنامج تبادل الطلاب.

 

وأوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أن البرامج المشاركة من الجامعة المصرية اليابانية فى تبادل الطلاب مع الجامعات باليابان تضم هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة الحيوية والمعلوماتية الطبية، هندسة القوى الكهربية،الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية، هندسة مصادر الطاقة، الصيدلة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وبرامج كلية الأعمال الدولية والعلوم الإنسانية.

وأضاف أنه حسب اتفاقية EJEP  تستقبل "جامعة كيوشو" 10 طلاب من الجامعة المصرية اليابانية، كما تستقبل “جامعة تسوكوبا” 5 طلاب فيما تستقبل “جامعة طهوكو” 2 من الطلاب و"جامعة ناجويا" 8 طلاب.

وأوضح الدكتور عادل بدير عميد كلية هندسة الحاسب والالكترونيات، أنه يتم اختيار الطلاب المتفوقين من الكلية للمشاركة فى برنامج تبادل الطلاب حيث يدرس الطالب فصل دراسى كامل فى جامعة كيوشو فى اليابان.

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