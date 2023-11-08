حلقات نقاشية بين طلاب "المصرية اليابانية" وجامعة صوفيا عبر "فيديو كونفرانس"

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه في إطار تعزيز التعاون العلمى المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية وكبرى الجامعات فى اليابان تنظم الجامعة خلال الشهر الجارى سلسلة من الأنشطة التعليمية بالتعاون مع جامعة صوفيا باليابان، وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا).

وأوضح أنه سيناقش عدد من الطلاب فى الجامعة اليابانية طلاب بجامعة صوفيا فى اليابان، في موضوعات دراسية متنوعة فى المقررات الدراسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بطريقة التعلم عبر حلقات النقاش.

وأضاف أن الجامعة تنظم أيضا دورات للطلاب اختيارية لتعلم اللغة اليابانية ليتاح لهم الفرصة للتعرف على الثقافة اليابانية وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل على المستوى الدولى أيضًا، إلى جانب سوق العمل المحلية والإقليمية.

ومن جهته؛ قال الدكتور عادل السن مدير مركز الأداب الحرة والثقافة بالجامعة اليابانية، إن سلسلة الانشطة التعليمية تبدأ يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن هذه الأنشطة التعليمية تأتى فى صورة عدد من العروض التقديمية حول موضوعات دراسية والتى يعدها الطلاب تحت إشراف اساتذتهم حيث تقوم كل مجموعة من الطلاب بالجامعة اليابانية بإعداد عروض تقديمية حول موضوعات دراسية متنوعة فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتقوم بعرضها لطلاب جامعة صوفيا والذين يقومون بمناقشتهم وطرح العديد من الأسئلة، ثم يقوم طلاب جامعة صوفيا بإتباع نفس الخطوات من جانبهم ليقوم طلاب الجامعة اليابانية بمناقشتهم وطرح العديد من الأسئلة وتسمى هذه الطريقة فى استراتيجيات التعلم اليابانى بطريقة التعلم عبر حلقات التقاش (سيمنار) وهو النظام الرئيسى المعتمد فى جميع الجامعات اليابانية كاستراتيجية للتعلم.

يذكر أنه تدار حلقات النقاش عبر الإنترنت، ويقوم كل جانب بتقييم أداء طلابه.