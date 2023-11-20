الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالب لاتهامه بقتل آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بالإسكندرية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب ) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية قسم شرطة ثالث المنتزه النيابة العامة

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