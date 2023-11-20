الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد من الاتحاد الأوروبي يتابع أنشطة جهاز تنمية المشروعات المنفذة في أسيوط

اجتماع
اجتماع

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بهدف تمويل المشروعات التي تساعد في تحسين ظروف العمل للعمالة غير المنتظمة وتهيئة المناطق غير المخططة لدعم إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة ولتكون بيئة مواتية لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل اللائقة من جهة أخرى.

جاء ذلك تعليقا على زيارة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي لمحافظة أسيوط والذي ضم السيدة صوفيا مونيك رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي و فيرا مورانديني الملحق الدبلوماسي بالمفوضية حيث صاحبهم وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ولفيف من قيادات قطاع التنمية المجتمعية والبشرية وقطاع المكاتب الإقليمية بالجهاز.

رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

وتم عقد اجتماع مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم خلاله استعراض المشروعات الممولة من الاتحاد الاوروبي باتفاقيتي "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبى ،  و"برنامج التنمية المجتمعية CDP" الممولة من بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) بمنحة مفوضة إلى الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى من خلال الوكالة الألمانية للتنمية GIZ في مجال البنية الأساسية ومشروعات التنمية المجتمعية والتدريب.  


وأكد رحمي على استمرار الجهاز في العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المانحة والدولية والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي في هذا الإطار وذلك للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق غير المخططة، من خلال ضخ المزيد من التمويلات لمختلف الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.
وقد أبدى محافظ أسيوط وممثلو الاتحاد الأوروبي تقديرهم للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين ظروف العمل. وتضمنت الزيارة تطوير وصيانة مدارس ورصف طرق وتطوير وحدات صحية ومراكز شباب وتأهيل ترع وذلك بقرى موشا وشطب بالإضافة إلى عدد من المشروعات بغرب أسيوط. وجدير بالذكر أن المشروعات التي قام الوفد بزيارتها أتاحت 885.974 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى تدريب 2.483 شاب وفتاة علي المهارات الحياتية، وتوظيف عدد 1.129 شاب وفتاة بهذه القرى وتم تنفيذها باجمالي قدره 152.2 مليون جنيه.

الاوروبي التعاون الدولي الجمهورية الملحق الملحق الدبلوماسي المشروعات المجتمعية التنمية المجتمعية

مواد متعلقة

جهاز تنمية المشروعات: ضخ 470 مليون جنيه لتحويل 59 ألف سيارة للغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو

الأرصاد: استقرار الطقس غدًا وعودة الشبورة الكثيفة.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟