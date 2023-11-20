السيطرة على حريق التهم مصنع مراتب فى شبرامنت (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم مصنع مراتب بمنطقة شبرامنت في مدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع في مدينة أبو النمرس، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب في مصنع مراتب في منطقة شبرامنت ونجحت القوات في إخماد الحريق قبل امتداده الى المصانع المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

حريق التهم مصنع مراتب في شبرامنت