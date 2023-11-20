الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن في شارع ثروت أمام جامعة القاهرة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ويجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسبابه وتقدير قيمة الخسائر.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى شارع ثروت، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

 

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رجال الحماية المدنية السيطرة علي حريق شارع ثروت جامعة القاهرة خبراء المعمل الجنائي غرفة عمليات شرطة النجدة

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