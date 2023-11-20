اليوم.. نهاية الحق فى توزيع كوبون الحديد والصلب للمناجم

ينتهي خلال جلسة اليوم الإثنين، الحق في التوزيع النقدي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وأضافت البورصة، في بيان صادر اليوم، أنه تقرر توزيع كوبون الحديد والصلب للمناجم رقم (2) بواقع 0.100 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارًا من 23 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

وارتفعت المبيعات والإيرادات إلى 309.92 مليون جنيه خلال 2022/ 2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

وسجّلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحًا بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.