"عربية".. طالبات مصريات يتألقن فى عرض عن فلسطين بالبطولة العربية المدرسية (صور)

تألقت طالبات مدارس المحلة في افتتاح البطولة العربية المدرسية، حيث قمن بعمل عرض عن فلسطين تحت عنوان "فلسطين عربية".

وقال بعض الطالبات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهن تدربن على هذا العرض كثيرًا خلال الأسابيع الماضية حتى يظهر بهذا الشكل الرائع أمام الجمهور.

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وأضافت: لم نكن نتوقع أن العرض سينال إعجاب وزيري التعليم والرياضة، ولكن العرض والغناء من قلوبنا تضامنًا مع إخوتنا فى غزة.

من جهتها قالت الطالبة أسيل أصغر طالبة في العرض، إنها صممت على الاشتراك فى هذا العرض من أجل التضامن مع فلسطين، حتى وإن كان فى شيء بسيط، مؤكدة أن العرض عجب وفد فلسطين في البطولة العربية المدرسية.

وافتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم "بنين- بنات"، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن افتتاح البطولة يأتي إيمانا بأهمية ممارسة الرياضة، خاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورا بارزا وفعالًا في بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها ينعكس لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة الطلاب.

وأشار الوزير، إلى أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

وأضاف أن تلقي العلم وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، والتي يسعى كل الحكومات العربية إلى العمل على صياغتها، بما يتناسب مع معطيات العصر، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، وبناء الشخصية المنشودة.