الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء البطولة العربية المدرسية.. والمشاركون: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح

بدأت  البطولة العربية المدرسية، قبل قليل، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم رفع أعلام الفرق المشاركة أبرزها فلسطين داخل إستاد نادي اتحاد الشرطة في الدراسة.

 

وكانت قد أجريت مراسم قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري على ستاد الجوي بمشاركة 11 دولة، وذلك خلال الاجتماع الفني، الذي حضره تامر فكري مدير البطولة، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم بالبطولة، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: مصر - السعودية - الكويت. 
المجموعة الثانية: المغرب - عمان – لبنان.
المجموعة الثالثة: الجزائر - العراق - فلسطين - ليبيا.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام  البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

بدأ الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة كلمته بالترحيب بالسادة مسؤولي البعثات المشاركة في البطولة والدعاء لشهداء غزة.

وأكد أن إسناد تنظيم البطولة في مصر هو تعظيم لدورها الرائد في صقل الرياضة العربية وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة في الدول العربية.

وشرح محمد علي نظام البطولة، حيث ستقام المباريات في الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا.

واختار جمال حمزة المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة الكويت في المباراة  الافتتاحية للبطولة، في السابعة من مساء غد الأحد على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، بينما تقام باقي المنافسات في ستاد الدفاع الجوي.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المنتخبات المشاركة في البطولة:
فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

 

 

فلطسطين 12 قرية فلسطينية 120 طفلا يوميا في غزة البطولة العربية المدرسية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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