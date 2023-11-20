"القاهرة الإخبارية": عبور شاحنتى وقود جديدتين إلى غزة من معبر رفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بعبور شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة من معبر رفح، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 شاحنات.

إدخال شاحنتيِّ وقود إلى قطاع غزة أمس الأحد

وفي وقت سابق، رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، هشام عبدالتواب، من أمام معبر رفح إدخال شاحنتيِّ وقود إلى قطاع غزة، صباح أمس، عبر المعبر، ليصل إجمالي عدد شاحنات الوقود التي دخلت القطاع بالفعل إلى 7 شاحنات، بفضل الجهود المصرية لإدخال الوقود والمساعدات إلى القطاع، الذي يتعرض لقصفٍ شديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف مراسل القناة أن ذلك يتوافق مع التصريحات المصرية منذ أيام، بشأن ضغوطها في كل الاتجاهات لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظرًا للحاجة الماسَّة للوقود في غزة لتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات وكذلك المخابز وغيرها من المرافق الحيوية.