الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادثى تصادم بسوهاج

حادث تصادم بسوهاج
حادث تصادم بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة سوهاج وانتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادثين.

 

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز ووجود حالة وفيات ومصابين.

 

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اصطدم بالمواجهة بسيارة ملاكي قيادة عامل، ويقيم دائرة المركز.

 

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الثانية، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمة وتورم بالكتف اليسرى، وإصابة (وائل ا ش) 49 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، بجرح بالجبهة وكدمات بالصدر.

 

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بمصرع  شاب وإصابة شقيقته باشتباه نزيف في المخ، جرّاء تعرضهما لحادث تصادم دراجة بخارية بـ"لودر"، على طريق نجع حمد دائرة مركز طهطا وألقي القبض على المتهم.

محافظة سوهاج مركز شرطة دار السلام حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي

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