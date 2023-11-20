حزب الله يستهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية فى محيط بلدة الناقورة جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الإثنين، ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة "الناقورة" و"جبل اللبونة" جنوب لبنان.

وجاء في البيان أنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الإثنين ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمت إصابتها إصابة مباشرة.

قصف مدفعي إسرائيلي على جبل اللبونة

وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة صباح اليوم قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى

استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف على المستشفى الإندونيسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة.

وقال، في بيان له اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تمامًا عن الخدمة، لافتًا إلى إصرار الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي على البقاء لعلاج الجرحى.

وأضاف أن الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه، مردفًا: "الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي، ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء".

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، فجر الإثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضًا.