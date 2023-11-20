غدًا.. مكتبة الإسكندرية تناقش التنمية والمواطنة في ندوة "مصر المعاصرة"

يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويتحدث في الندوة الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تناول مفهوم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبعض فئات المجتمع



وأشارت الدكتورة سوزي عدلي ناشد إلى أنها سوف تتناول في كلمتها مفهوم المواطنة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبعض الفئات في المجتمع مثل المرأة وذوي الاعاقة، والتأكيد علي مشاركة كافة المواطنين في الشأن العام، مسلمين وأقباطا، وهو ما يؤكد علي انه لا إقصاء لأي مواطن في ظل الجمهورية الجديدة.



وسوف يتناول الدكتور جميل حلمي مبادرة حياة كريمة، ويتحدث الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن جهود الدولة في القضاء على التهميش، ويتطرق المحامي والحقوقي عصام شيحه إلي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



ومن المنتظر ان يشارك عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في الندوة، وسوف يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقدمتهم النائب رامي جلال، ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.

تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية في مجالات التنمية



يأتي ذلك في إطار سعي المكتبة لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية في مجالات التنمية بشتى مناحيها، ويتناول النقاش عددًا من المحاور أبرزها مبادرة حياة كريمة، وتطوير العشوائيات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود تحقيق المواطنة، ومواجهة التهميش.

وكانت قد افتتحت مكتبة الإسكندرية، أمس الأحد معرض فوتوغرافي بعنوان "تنوع الحياة البرية في إيبيروأمريكا"؛ بحضور الدكتور شريف رياض؛ رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، والسيد اليخاندرو ميندوزا؛ سفير دولة بنما بالقاهرة، والسادة سفراء دول المكسيك والإكوادور وكولومبيا وتشيلي، وممثلين دول غواتيمالا وبوليفيا وجمهورية الدومينكان.