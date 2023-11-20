الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى بدء محاكمتهم.. من هي "عصابة الأربعة" التي حكمت الصين

عصابة الاربعة
عصابة الاربعة

27 عاما هي الفترة التي قضاها  ماو تسي تونج  زعيم الصين الشعبية في حكمه للصين، والتي بدأت منذ إعلان قيامها في الأول من أكتوبر1949 حتى وفاته عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

عقب رحيله لجأ المسؤولون الصينيون إلى ملاحقة عدد من المقريبن والمساعدين السابقين  لماوتسي تونج لمحاسبتهم على مختلف الجرائم التي شهدتها البلاد طوال حكم ماوتسي تونج.

 كان على رأس القائمة، السيدة “جيانج كينج” وهي زوجة ماو تسي تونغ، وكنت عضوا قياديا في الحزب الشيوعي، ومن المقربين لها تشاتغ تشون تشياو، وياو ون يوان، وواغ هوتغ ون ولقبوا بعصابة الأربعة، الذي يتزامن اليوم ذكرى محاكمتهم.

سيطرت عصابة الأربعة فعليًا على أجهزة السلطة في الحزب الشيوعي الصيني في المراحل الأخيرة من الثورة الثقافية، إلا أنه ما زال من غير الواضح أي القرارات الرئيسية اتخذها ماو تسي تونج ونفذتها عصابة الأربعة، وأي القرارات كانت نتيجة تخطيط عصابة الأربعة نفسها.

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جاءت سياسات ماو على عكس  المتوقع فقد تسببت في واحدة من أكبر المجاعات التي عاشتها الصين، ونتيجة لسياسات الحزب الشيوعي المسيطرة على البلاد فقد أودت بحياة الملايين من الصينيين والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 55 مليون صيني، ثم جاءت الثورة الثقافية التي قضت على ما يقرب من مليون صيني.

 

يبقى لدور عصابة الأربعة فيما عاشها الصينيون من مجاعة وفقد لذويهم دورا رئيسيا، ولزوجة ماو تسي تونج كان لها دور بارزا خاصة بعد منحها صلاحيات هامة جاءت عقب الثورة الثقافية، وتتمثل في التحكم بالمثقفين والحياة الثقافية بالصين. 

 

في مثل هذا اليوم 1980 مثلت حيانج كينج ورفاقها أمام القضاء تواجه تهم القتل العمد وغير العمد، ونالت حكما بالإعدام تم تخفيفه فيما بعد بالسجن المؤبد، وأنهت حياتها في 14 من مايو 1919 منتحرة عبر شنق نفسها.

ماو تسي تونج الصين الشعبية السيدة “ جيانج كينج” عصابة الأربعة الثورة الثقافية

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