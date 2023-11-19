الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمشاركة 30 دار نشر قبطية.. معرض الكتاب القبطي يواصل فعالياته

كنيسة
كنيسة

يواصل معرض الكتاب القبطي، فعالياته في يومه الثالث، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يستمر على مدار 10 أيام متواصلة. 

ويشارك في فعاليات معرض الكتاب القبطي، في دورته الحادية عشر، حوالي 30 دار نشر قبطية، من الإيبارشيات والأديرة القبطية المختلفة.

وافتتح الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الخميس، فعاليات الدورة الجديدة من معرض الكتاب القبطي.

ويشارك في فعاليات المعرض بالعام الحالي، أكثر من 30 دور نشر قبطية تابعة للإيبارشيات والأديرة القبطية الأرثوذكسية، من بينها  ركن خاص بالإصدارات التابعة لإيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، وركن خاص لإصدارات إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، ودير القديسة دميانة بالبراري بلقاس، والذي تخصص جزء من أصدارتها للإصدارات الأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل.

وتشارك دار الكتاب المقدس كعادتها السنوية بفعاليات المعرض، بأحدث نسخ الإنجيل المترجمة، والخاصة بالأطفال والقصص الملونة بالكتاب المقدس، كما يخصص المعرض جزء خاص بالمركز الثقافي القبطي، تحت رعاية الأنبا ارميا أسقف عام الكنيسة ورئيس المركز الثقافي القبطي، ويوجد ركن خاص بمركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث البطريرك الـ"117" بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما يشارك بالمعرض إصدارات الأديرة  القبطية الأرثوذكسية ـ بوادي النطرون ومختلف الأديرة على مستوي الجمهورية،وجناح خاص لمؤلفات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ـ من عظات مسموعة أو كتيبات صغيرة تحوي العظات المقروءة.

ويتزامن المعرض هذا العام مع الاحتفال بذكرى مرور 11 سنوات على تجليس البابا تواضروس الثانى، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحرص أسقفية الشباب على إقامة "معرض الكتاب" كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثانى على الكرسى المرقسى.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بالذكرى الحادية عشر لعيد تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،والذي دشن خلالها كنيسة الخيالة بمصر القديمة،من خلال ترأسه صلوات القداس الإلهي صباح اليوم.

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