رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ماوتسي تونج.. الرئيس الشاعر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:22 م
ماوتسي تونج
ماوتسي تونج
خالد حماد
طباعة
ماوتسي تونج أو ماو من مواليد 26 ديسمبر من عام 1983 بمدينة شاوشان بمقاطعة هونان الصينية، من أسرة متوسطة الحال، درس ماوتسي تونج بجامعة بكين وصار أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الشيوعي منذ تأسيسه 1949.

شخصية ماوتسي تونج مثيرة للجدل، فهو المفكر السياسي، والاستراتيجي والعسكري، وفي مسار آخر هو الشاعر والمفكر والفيلسوف
من قصائد ماوتسي تونج قصيدة وداع يقول فيها تندفع رياح الشمال فوق الأرض، فتلوي العشب الزغب وتكسره، ويجلب الطقس البربري الثلج المتذبذب لمستهل آب.

منذ شهر فائت طالعتنا وكالات الأنباء بخبر استعادة الشرطة في هونغ كونغ لفافة ثمينة كتب فيها الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ بعضا من قصائده.

غير أن الشرطة قالت إن لفافة النصوص الشعرية لماو تضررت، فقد تم تقطيعها إلى نصفين، وقدرت قيمة اللفافة بأكثر من 250 مليون يورو، وسرقها اللصوص من منزل جامع التحف الصيني فو تشونشياو في هونغ كونغ.

جدير بالإشارة أن في عهد ماوتسي تونج دخلت الصين في الحرب الكورية، وحدث الانقسام الصيني السوفيتي، وكذلك حرب فيتنام، وصعود الخمير الحمر. استقبل ماو الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في بكين في عام 1972، ما أشار لبداية سياسة انفتاح الصين نحو العالم.

ينسب له مؤيدوه الفضل بطرد الإمبريالية من الصين، وبناء الأمة الصينية لتصبح قوة عالمية، وتعزيز مكانة المرأة، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وزيادة متوسط العمر المتوقع للصينيين العاديين.

أما معارضوه فقد وصفوا نظامه بالاستبدادي والشمولي، وأدانوا قيامه بالقمع الجماعي وتدمير الآثار والمواقع الدينية والثقافية، وكان ماو بالإضافة لذلك مسؤولًا عن مقتل ما بين 30 – 80 مليون إنسان بسبب الجوع والاضطهاد والسجن والإعدام الجماعي.

موضوعات متعلقة

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

بعد إصابة 10 فنانين بكورونا.. أشرف زكي يكشف تطورات حالتهم الصحية

وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

منتخب الجزائر تحت 17 عاما يواجه السنغال استعدادا لكأس شمال أفريقيا

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب