ماوتسي تونج.. الرئيس الشاعر

ماوتسي تونج أو ماو من مواليد 26 ديسمبر من عام 1983 بمدينة شاوشان بمقاطعة هونان الصينية، من أسرة متوسطة الحال، درس ماوتسي تونج بجامعة بكين وصار أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الشيوعي منذ تأسيسه 1949.شخصية ماوتسي تونج مثيرة للجدل، فهو المفكر السياسي، والاستراتيجي والعسكري، وفي مسار آخر هو الشاعر والمفكر والفيلسوفمن قصائد ماوتسي تونج قصيدة وداع يقول فيها تندفع رياح الشمال فوق الأرض، فتلوي العشب الزغب وتكسره، ويجلب الطقس البربري الثلج المتذبذب لمستهل آب.منذ شهر فائت طالعتنا وكالات الأنباء بخبر استعادة الشرطة في هونغ كونغ لفافة ثمينة كتب فيها الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ بعضا من قصائده.غير أن الشرطة قالت إن لفافة النصوص الشعرية لماو تضررت، فقد تم تقطيعها إلى نصفين، وقدرت قيمة اللفافة بأكثر من 250 مليون يورو، وسرقها اللصوص من منزل جامع التحف الصيني فو تشونشياو في هونغ كونغ.جدير بالإشارة أن في عهد ماوتسي تونج دخلت الصين في الحرب الكورية، وحدث الانقسام الصيني السوفيتي، وكذلك حرب فيتنام، وصعود الخمير الحمر. استقبل ماو الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في بكين في عام 1972، ما أشار لبداية سياسة انفتاح الصين نحو العالم.ينسب له مؤيدوه الفضل بطرد الإمبريالية من الصين، وبناء الأمة الصينية لتصبح قوة عالمية، وتعزيز مكانة المرأة، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وزيادة متوسط العمر المتوقع للصينيين العاديين.أما معارضوه فقد وصفوا نظامه بالاستبدادي والشمولي، وأدانوا قيامه بالقمع الجماعي وتدمير الآثار والمواقع الدينية والثقافية، وكان ماو بالإضافة لذلك مسؤولًا عن مقتل ما بين 30 – 80 مليون إنسان بسبب الجوع والاضطهاد والسجن والإعدام الجماعي.