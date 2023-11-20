الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى محمود يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل ربط أحكام وزارة العدل بكل الجهات الحكومية

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن قواعد البيانات كلفت الدولة كثيرًا وأخذت 5 سنوات حتى يتم ربط كل الوزارات ببعضها البعض.

وأضاف، "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “كان لدينا مشكلة في تنفيذ الأحكام والناس كانت تأخذ حكم ولا تستطيع الدولة تنفيذه، ولكن اليوم يصدر الحكم في وزارة العدل وبدون تدخل بشري يتم إرساله لكل الجهات الحكومية التي يتعامل معها المواطن”.

وتابع: “أن المواطن إذا أراد التعامل مع أي جهة في الدولة سواء تجديد رخصة القيادة أو تجديد بطاقة رقم قومي، أو استخراج قسيمة زواج، فإن معلوماته تظهر الأحكام التي عليه، ووقتها يقوم الموظف بمنحه رقم القضية ويطلب منه حلها حتى يتم تنفيذ الخدمة له، مؤكدًا أنه وقت صدور حكم ضده فإنه يتم ضبطه في الوحدة أو الهيئة الحكومية التي يتواجد بها وتم تطبيقه في بعض المحافظات”.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

هانى محمود وزارة العدل الجهات الحكومية قواعد البيانات تنفيذ الأحكام

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