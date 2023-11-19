"مليار مستند".. هاني محمود لـ"الشاهد": تم تحويل الأرشيف الورقي للوزارات إلى الكتروني

أوضح الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، أنه الوزارات بالعاصمة الادارية تعتمد على التكنولوجيا وليس الأوراق.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "تم التعاقد مع شركة لتوفير البرامج التدريبة الخاصة لهؤلاء الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الادارية، والدكتور صالح الشيخ، كان له دور كبير في التعاقد علي المادة العلمية لاختبار الموظفين وأن تكون ملك للدولة في الاستعانة بها في اختبارات آخري، وحصلنا على برنامج تكنولوجي يتم إدخال بيانات كل موظف ليخرج التدريبات التي يحتاجها بالأولويات الخاصة بها، وتم إعطاء هذه التدريبات لـ60 ألف موظف لرفع الكفاءة الخاصة بهم وخاصة مهارة الحاسب الألي، والغرض من ذلك أن تكون كل الملفات علي الحاسب الألي بدون أي أوراق".

وأضاف: "ولو الموظف لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا لن يستطيع أن يقوم مهام عمله، مثال الأرشيف الحكومي من أشهر الملفات الحكومية، وفي بعض الأماكن يسمونه الأدابير، لأن زمان عندما يوضع الملف في الأرشيف كان يبرم مثل الاسطوانه ويتم لفه بدوباره حتي لا يأخذ مكان، وكنت من القلائل الذين عملوا في القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، وفي كل أشكال العمل العام كلها، وفي الحقيقية وزارة الاتصالات عملت مجهود جبار وتعاقدت مع شركات كبيرة لتحويل الارشيف الحكومي لسوفيت وير، وتم عمل جرد لكل الموجود في المخازن، وتم إعدام كل الأوراق التي ليس لها احتياج والجزء الثاني يتم الاحتفاظ بصورة منه علي السوفت وير، مع إعدام الأصل، والجزء الثالث الابقاء علي الأصل مع الاحتفاظ بصورة منه علي السوفت، وتم عمل سكان لأكثر من مليار مستند في كل الوزارات، وأصبح لا يوجد أرشيف ورقي وأصبح أرشيف الكتروني، وكانت خطوة مهمة من وزارة الاتصالات وخطوة احترافية في وقت قياسي".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.