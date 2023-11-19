الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادي فلسطيني: نشكر القيادة السياسية المصرية علي إحباط مشروع التهجير

الدكتور محمد أبوسمرة
الدكتور محمد أبوسمرة

علق الدكتور محمد أبوسمرة، القيادي الفلسطيني، ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك عائلات فلسطينية أبيدت بأكملها جراء العدوان الغاشم علي قطاع غزة.

وأضاف أنه يوجه الشكر للقيادة السياسية المصرية الذي وضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياته وأحبط مشروع التهجير.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في المستشفى تفوق الوصف والحديث، وجميع الكلمات تقف عاجزة أمام الحالة في قطاع غزة، موضحًا أن الأسلحة التي يستخدمها العدو الصهيوني في قصف شعبنا في قطاع غزة لم تستخدم من قبل أحد في جيوش العالم من قبل.

غزة فضائية دي ام سي محمد أبوسمرة مساء دى ام سى

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