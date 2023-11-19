الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تواصل إدخال المساعدات والوقود لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

المساعدات
المساعدات

أكد هشام عبدالتواب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، أن مصر تلعب دورًا إنسانيًا ومسئولًا في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال إدخال المساعدات والوقود وإخلاء المصابين والمرضى.

وقال عبدالتواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، إن المعبر يعمل بشكل طبيعي رغم سوء الأحوال الجوية، وإنه منذ صباح اليوم دخلت إلى غزة ثلاث شاحنات من الوقود، ليصل إجمالي ما دخل منذ بدء العملية إلى سبع شاحنات.

وأضاف أنه تم أيضًا دخول 12 أتوبيسًا لمزدوجي الجنسية الذين يرغبون في السفر إلى مصر أو الدول الأخرى، وأن العمل جار مع المختصين لتسهيل إجراءاتهم وتحديد وجهاتهم المقبلة.

وأوضح أن المعبر استقبل اليوم ثمانية مصابين من غزة، بينهم مرضى سرطان، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم كل أنواع الدعم والمساعدة للفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

معبر رفح مصر الشعب الفلسطيني غزة إدخال المساعدات الوقود إخلاء المصابين المعبر مرضى سرطان

مواد متعلقة

قصواء الخلالى: الوجه الصهيونى بات قبيحًا أمام العالم (فيديو)

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتعرض لأكبر مجزرة فى تاريخ الإعلام (فيديو)

الاحتلال يزعم العثور على مواد داخل مستشفى الشفاء تشير لوجود محتجزين

مدير مقبرة عسكرية إسرائيلية يفضح الاحتلال: "دفنا 50 جنديا في يومين" (فيديو)

الأونروا: لن نتمكن من رفع 70% من النفايات الصلبة فى غزة

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال غرب جباليا (فيديو)

كتائب القسام تقصف قاعدة تسليم العسكرية برشقة صاروخية (فيديو)

طارق شكري: مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة والرئيس السيسي يحميها (فيديو)

الأكثر قراءة

إعلام إسرائيلى يكشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين لدى حماس

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

مؤهلات عليا.. التفاصيل الكاملة لوظائف شركة أبو قير للأسمدة

سمير فرج: إسرائيل لن تستطيع أن تصل إلى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة