مصر تواصل إدخال المساعدات والوقود لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

أكد هشام عبدالتواب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، أن مصر تلعب دورًا إنسانيًا ومسئولًا في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال إدخال المساعدات والوقود وإخلاء المصابين والمرضى.

وقال عبدالتواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، إن المعبر يعمل بشكل طبيعي رغم سوء الأحوال الجوية، وإنه منذ صباح اليوم دخلت إلى غزة ثلاث شاحنات من الوقود، ليصل إجمالي ما دخل منذ بدء العملية إلى سبع شاحنات.

وأضاف أنه تم أيضًا دخول 12 أتوبيسًا لمزدوجي الجنسية الذين يرغبون في السفر إلى مصر أو الدول الأخرى، وأن العمل جار مع المختصين لتسهيل إجراءاتهم وتحديد وجهاتهم المقبلة.

وأوضح أن المعبر استقبل اليوم ثمانية مصابين من غزة، بينهم مرضى سرطان، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم كل أنواع الدعم والمساعدة للفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.