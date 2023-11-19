الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسؤول فلسطيني سابق: التصعيد المستمر في غزة يؤثر على شعبية بايدن الانتخابية

جو بايدن
جو بايدن

قال أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن وضع السياسة الأمريكية صعب، إذ فقدت مصدقيتها أمام دعمها للحرب على المدنيين في غزة.


وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في قطاع غزة يؤثر بشدة على شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ أن هناك نحو 70% من الشباب الأمريكي يرفض القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة.


وتابع: “استمرار قتل المدنيين في غزة يشكك في مصداقية السياسات الأمريكية أمام الأمريكيين، وهي في وضع صعب للغاية من الناحية السياسية والقانونية، ولا بد أن تتدخل لوقف الحرب”.


وأكد العجرمي أن المفاوضات الخاصة بالهدن الإنسانية مازالت في تقدم لإطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن الهدف المعلن من الحرب هو إنهاء وجود حماس وهذا معقد وغير قابل للتحقيق لأن حماس حركة جماهيرية واسعة الانتشار، لافتا إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية من أهالي المحتجزين.

وواصل: "الأهالى أصبحوا الآن يطالبون بإفراج شامل عن المحتجزين، وصفقة شاملة وليست صفقة جزئية، ويضغطون على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ذلك".

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