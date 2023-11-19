الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات: سجلنا 7.5 مليون مواطن بمنصة مصر الرقمية (فيديو)

عمرو طلعت
عمرو طلعت

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة السنوية لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، والذي يعد أكبر حدث تكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، إن الرئيس السيسي افتتح المعرض نيابة عن رئيس الوزراء، وتفقد عددا من المشروعات الرقمية الحكومية والخاصة، ومنها مركزا لشركة عالمية تقيم مركزا للتعهيد في مصر وتصدر خدمات رقمية من مصر إلى العالم.

وأوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي، وتقديم الخدمات الحكومية بشكل مرقمن ومحكم، من خلال منصة مصر الرقمية، التي تضم أكثر من 170 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل، والتي سجل عليها أكثر من 7.5 مليون مواطن.

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