محمد حجازي لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل لم تحترم أمريكا بقصفها لمدارس الأمم المتحدة في غزة

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية، تسعى لتخفيف حدة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إلى أن الأمور شديدة التعقيد فيما يخص تبادل الأسرى، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتصال دائم بقادة العالم لوقف التصعيد ضد غزة.

وأكد حجازي، أن الرأي العام العالمي مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قصف إسرائيل للمدارس والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في غزة، هو عدم احترام من قبل حكومة بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية التي تدعمها، وهذا يساهم في تراجع هذا الدعم في الأيام القادمة.