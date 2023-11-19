الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطنة عمان تدين استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستهداف مدرسة الفاخورة

مدرسة الفاخورة
مدرسة الفاخورة

أعربت سلطنة عمان، مساء اليوم الأحد، عن إداتها واستنكارها لاستمرار الهجمات العسكرية غير المبررة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المذبحة المروعة والوحشية التي استهدفت مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة.

وعبرت وزارة الخارجية العمانية، عن تعازيها لأسر الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الظلم والعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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"الصحة الفلسطينية": 150 شهيدًا فى قصف للاحتلال اليوم على شمال غزة

وجددت سلطنة عمان دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف عدوانها والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين مع ازدرائها وتجاهلها للنفس البشرية وكرامة الإنسان وانتهاكها السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار فرضها للحصار غير الإنساني على قطاع غزة، وحرمان السكان من الضروريات المعيشية الأساسية، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والدواء.

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كاتب إماراتي لـ"الدستور": أحداث غزة لها تداعيات أمنية على أوروبا ومصر تسعى لوقف العدوان

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة، التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

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