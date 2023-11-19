الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف سنجر لـ"إكسترا نيوز": الكثير من الدول الغربية تفهموا الوضع في غزة

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن هناك انقسام في الرأي بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا يساهم في تغيير وجهات النظر الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الدول الغربية تفهموا الوضع في غزة، الأمر الذي ساهمت فيه القيادة المصرية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الأمور بدأت تتغير بشكل كبير، وهذا نشاهده في الشوارع الأوروبية التي انتفضت للشعب الفلسطيني، كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحث بشكل مستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهدئة الأوضاع.

ونوه خبير السياسات الدولية، بأن الوصول لهدنة أمر جيد، وهناك أنباء عن السماح بتبادل أسرى، مضيفًا أنها فرصة للضغط على زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة.

أشرف سنجر اكسترا نيوز غزة أشرف سنجر خبير السياسات الدولية الفلسطينية قطاع غزة

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