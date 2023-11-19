المستشار جمال التهامي: الشعب صاحب الكلمة النهائية في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن أحكام الدستور تطبق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الشعب صاحب الكلمة النهائية.

وأضاف التهامي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن المواطن هو الذي سيذهب إلى الصندوق لاختيار رئيسه في ظل إشراف قضائي مميز.

ونوه بأن دور الأحزاب مهم، من خلال تثقيف وتوعية المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقه السياسية واختيار الرئيس في الفترة القادمة.

وأضاف التهامي، أن بسبب إنجازات الرئيس على مدار العشر سنوات الماضية، دفع الحزب لدعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة بكل ثقة ودون تردد.