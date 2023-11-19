ماكرون لـ نتنياهو: عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا فى قطاع غزة

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إدانته العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال ماكرون، خلال تصريحاته عرضتها "القاهرة الإخبارية"، لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في قطاع غزة.

وأكد أنه يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لفرنسا.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل آمن.