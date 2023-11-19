الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون للرئيس الفلسطيني: فرنسا تدين العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية

ماكرون
ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، للرئيس الفلسطيني عن إدانته للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف ماكرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير جدا. 

وفي السياق ذاته، حول استيلاء الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على سفينة شحن في البحر الأحمر يوم الأحد، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه “عمل إرهابي إيراني”. 

وقالت إسرائيل يوم الأحد إن الحوثيين في اليمن استولوا على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في جنوب البحر الأحمر، ووصفت الحادث بأنه “عمل إرهابي إيراني” له عواقب على الأمن البحري الدولي.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي: "نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم الاستيلاء على سفينة - لم يذكر اسمها - "لم يكن هناك إسرائيليون على متن السفينة"، ولم يكن لإسرائيل أي دور في ملكيتها أو تشغيلها.

وأضاف: "هذا عمل إيراني آخر يمثل تصعيدًا في عدوان إيران ضد مواطني العالم الحر، مع ما يصاحب ذلك من تداعيات دولية على أمن طرق الشحن العالمية".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال الحوثيون إن جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، أو التي تحمل العلم الإسرائيلي، يمكن استهدافها.

وزارة الصحة في غزة: مقتل ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني وإصابة 30 ألفًا

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وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد أن ما لا يقل عن 13،000 فلسطيني استشهدوا وأصيب 30،000 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضاف البيان أن من بين 13 ألف قتيل في الغارات الإسرائيلية، 5500 منهم أطفال و3500 امرأة.

 

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