الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: اختطاف السفينة الإسرائيلية عدوان على الملاحة العالمية

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إيران لها أربعة أذرع في المنطقة أولها  الحوثيون وحزب الله في لبنان، وحزب الله في سوريا، وفي العراق حزب الله والحشد، مؤكدًا أن طهران هى من تحركهم في المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إيران هى من حرضت الحوثيين على ضرب منابع البترول ومعامل التكرير في السعودية في الفترة الأخيرة.

13 % من التجارة العالمية تمر من باب المندب وهو تحت سيطرة الحوثيين 

وأكد أن 13% من التجارة العالمية تمر من باب المندب وهو تحت سيطرة الحوثيين ومضيق هرمز تحت يد إيران وتتحرك منه 30% من الطاقة للعالم، مشيرًا إلى أن طهران متحكمة في حركة التجارة العالمية بالمنطقة. 

وتابع، أن ما حدث اليوم من اختطاف السفينة الإسرائيلية، عدوان على طريق ملاحة عالمية وسيؤثر على العالم كله، ونحن نعيش في عالم الأواني المستطرقة، وما يحدث في دولة يحدث في بقية البلدان.

سمير فرج الحوثيين إيران اختطاف السفينة الإسرائيلية طريق ملاحة العالم

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