وزير التعليم: الرياضة المدرسية تلعب دورا بارزا في بناء شخصية الطالب

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نلتقي اليوم في افتتاح البطولة العربية المدرسية، لأهمية ممارسة الرياضة خاصة الرياضة المدرسية والتي تلعب دورا بارزًا وفعالا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع.

افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023

وأضاف وزير التعليم، خلال كلمته منذ قليل، خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023، أنني كمسؤول للتربية والتعليم في مصر نحن الآن غيرنا الخريطة المدرسية وأصبح هناك يوم أسبوعي وهو يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وأوضح أن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية يتضمن طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى.

كما توجه وزير التعليم بالشكر والتقدير لجميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تنظيم هذه البطولة لكي تظهر بالشكل المشرف، متنميا للجميع التوفيق والنجاح.

فيما ردد المشاركون في البطولة العربية المدرسية هتافات تدعم فلسطين وغزة خلال حفل افتتاح البطولة الآن داخل اتحاد نادي الشرطة.

وقد أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية، التي تقام في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

في الإطار نفسه، أشار الدكتور محمد سعد الإدارى العام إلى أن الأجهزة الفنية للمنتخبات تابعت على مدار الأيام الماضية الاستعدادات الفنية للاعبين قبل انطلاق البطولة غدا الأحد، حيث يواجه منتخب البنين منتخب الكويت في افتتاح البطولة مساء غد الأحد، بينما يبدأ منتخب البنات مشواره بمواجهة منتخب عمان.

وأكد أن التنسيق مستمر مع اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، لتخرج البطولة بأفضل شكل كعادة مصر دائما في تنظيم البطولات العربية والقارية والعالمية.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المنتخبات المشاركة في البطولة:

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.