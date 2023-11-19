مسؤولون أمريكيون: الحوثيون نفذوا إنزالا عبر هليكوبتر للاستيلاء على سفينة الشحن اليوم

كشفت أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين، أن الحوثيين نفذوا إنزالا عبر هليكوبتر للاستيلاء على سفينة الشحن اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسبق أن قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية إن قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.