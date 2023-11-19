مدبولي: تكلفة مواجهة التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة مواجهة التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية، لافتا أن مصر أطلقت عدة مبادرات تتعلق بالمناخ لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في إطلاق إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، إن مصر ملتزمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية باتفاقية المناخ الموقعة في باريس، موضحًا أن التغلب على المناخ يتطلب توفير الإرادة والعزيمة، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال التحول الهيكلي في التحول للاقتصاد الأخضر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل، مشيرًا إلى أن مصر عازمة بخطوات ثابتة رغم التحديات على استكمال خطط التنمية في المجالات المتخلفة بالتعاون مع شركاء التنمية.

جدير بالذكر انه تم إطلاق تقرير بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام.

وشارك في المائدة المستديرة، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، والزراعة، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.