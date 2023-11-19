الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا

المشاط
المشاط

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عن التقدم الذي تم إحرازه فى المنصة الوطنية برنامج "نوفى".

وقالت رانيا المشاط، خلال تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، والذ نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، إن البرنامج هو محور الارتباط بين مشروعات المياه، والغذاء والطاقة وتمويلها.

وأضافت أن التمويل المناخى يتصدر التعاون الدولي المشترك، إلا أن الالتزامات تجاه التمويل المناخى لم تتحقق والفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2020.

وأكدت ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ، موضحة أنه فى ضوء ما سبق أطلقت مصر مبادرين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ المناخ الماضى وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية لبرنامج نوفى.

نوفي اكسترا نيوز

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