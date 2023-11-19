"الاتصالات" تنظم ندوات توعية وورش عمل في التعلم الإلكتروني بقنا

نظم المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من ندوات التوعية وورش العمل في محافظة قنا، بهدف بناء القدرات الرقمية وتطوير مهارات الشباب في مجالات التنمية المجتمعية المختلفة.

وجاء ذلك في إطار التنسيق والمتابعة لأنشطة بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الاتصالات ومحافظة قنا بشأن تحقيق التنمية المجتمعية الرقمية وبناء قدرات الأفراد.

وتم عقد ندوة تعريفية حول بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات لتأهيل وتنمية المهارات والقدرات الرقمية ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين الطلاب والمعلمين في قنا.

كما تم عقد ندوتان للتوعية حول ثقافة التعلم الإلكتروني. واستهدفت الندوة الأولى موجهي مديريات التربية والتعليم بمحافظة قنا، والثانية أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، وذلك في إطار العمل على نشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق فرص عمل في هذا المجال.

وعلى هامش الأنشطة التدريبية، تم عقد اجتماعًا مع نائب محافظ قنا بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجانبين لمتابعة تفعيل ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة خطط التنفيذ وسبل تذليل العقبات وتوفير متطلبات التنفيذ لإنجاز المستهدف من البروتوكول بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا لثلاثة محاور أساسية، وهم تنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل المهني الحر، وإتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته، ونشر ثقافة التعافي الأخضر المُستدام والتوعية بمخاطر التغييرات المناخية والبيئية وكيفية التغلب عليها.

في السياق، قام فريق المركز بزيارة ميدانية لمراكز التعلم الإلكتروني التابعة لمحافظة قنا، وهم مؤسسة قنا الجديدة، ومكتبة مصر العامة، ومركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة جنوب الوادي الجديدة، كما تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين بجامعة جنوب الوادي ورئيس وموجهي مركز التطوير التكنولوجي، وذلك لبحث سبل التعاون مع هذه المؤسسات، بما يلبي الاحتياجات الرقمية للأفراد في محافظة قنا.

وإذ تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في خدمة المجتمع، تؤدي كذلك دورًا حيويًا في تعزيز النظام التعليمي وتعزيز المبادرات المعنية بالتعلم عبر الإنترنت.