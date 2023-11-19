اقتصادي: المسار المصري منذ نوفمبر 2016 عالج الاقتصاد من جذوره

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن المسار المصري منذ نوفمبر 2016 عالج الاقتصاد من جذوره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه منذ 2016 وهناك العديد من الإصلاحات التشريعية وصولًا إلى صافي الاستثمارات المباشرة هذا العام والذي يعد 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قبل 2016 كان قد تآكلت هياكله نتيجة لعدم تطوره منذ سبعينات القرن الماضي وكان لابد من المضي قدما نحو تطوير الاقتصاد المصري، مؤكدًا على جهود الدولة في دعم الاستثمار والمزايا التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.