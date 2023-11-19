الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما هي تفاصيل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء؟.. برلماني يوضح (فيديو)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أهم ملامح قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى حل مشكلة الأحوزة العمرانية والدفاع المدني والمعاينة.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إن قانون التصالح الجديد يتضمن عدة تعديلات على القانون السابق، منها إعفاء المنازل التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني، والتي كانت تشكل عائقا أمام التصالح للكثير من المخالفين.

وواصل: "إلغاء دور اللجان في المعاينة، واستحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية، وهذا يخفف الأعباء المالية على المواطنين، وإضافة توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا بموافقة الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين".

وأكد شكري، أن قانون التصالح الجديد يحمي حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في تنظيم البناء والتخطيط العمراني، ويحقق الاستقرار الاجتماعي والأمني، ودعا المخالفين إلى الاستفادة من فرصة التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.

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