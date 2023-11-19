الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب جامعي: تخفيض الأسعار مطلبي الوحيد من الرئيس القادم لمصر

أسعار السلع
أسعار السلع

ينتظر ملايين المصريين الاستحقاق الانتخابي المقبل لاختيار رئيسهم الجديد في الاقتراع الرئاسي 2024، مؤكدين أنه حدث حدث مهم في الشارع السياسي المصري.

مواطن: ضبط الأسعار أهم المتطلبات من الرئيس المقبل

في الإطار، رصدت "الدستور" آراء المواطنين ومطالبهم من الرئيس المقبل حيث قال أحد طلاب الجامعة إنه يريد من الرئيس القادم العمل على تطوير الاقتصاد المصري والتركيز على خفض الأسعار في ظل معاناة الكثير من المواطنين من الأزمة التي تعانيها الأسواق في مصر والعالم وما يؤثر على أسعار المنتجات التي تضاعفت كما طالب بضرورة مراقبة الأسواق والسيطرة على التجار وعدم ترك المواطنين فريسه لهم. 

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الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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