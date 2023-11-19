الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يارا سمير الحاصلة على لقب "المعلم العالمي" توضح شروط المسابقة الدولية

يارا سمير
يارا سمير

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الضوء على يارا سمير الحاصلة على لقب "المعلم العالمي"، والتي تم استضافها بحلقة اليوم المذاعة على فضائية cbc.

قالت يارا سمير، إنها حصلت على الجائزة بسبب عملها الذي تضمن مبادرة عن تطوير المعلم وخدمة المجتمع، حيث خاضت المنافسات مع 130 دولة أخرى.

ونوهت أنها تقدمت للمسابقة العالمية منذ 3 سنوات، حيث كانت الشروط أن يكون المعلم منتمي لمؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من الخدمات في المدرسة والمجتمع.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

يارا سمير المعلم العالمى الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC تطوير المعلم وخدمة المجتمع

مواد متعلقة

"الاحتلال دمر 192 مسجدًا".. إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل يومى فى قطاع غزة

محمد الحورانى لـ"القاهرة الإخبارية": على الدول العربية أن تتخذ موقفًا أكثر قوة ضد الولايات المتحدة

محمود الخرابشة لـ"القاهرة الإخبارية": تهجير الفلسطينيين لأى دولة هو إعلان حرب

محمود الخرابشة لـ"القاهرة الإخبارية": الدول العربية كان لديها الكثير لرفع الحصار عن غزة

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على العمل

جمال التهامى لـ"إكسترا نيوز": الشباب من سيقود الانتخابات الرئاسية المقبلة

رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى لـ"إكسترا نيوز": مصر تعيش مناخًا ديمقراطيًا لم تعِشه من قبل

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين لـ"إكسترا نيوز": نعيش أزهى عصور الديمقراطية

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

هل تنتهي أزمة الدولار في مصر قريبا؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة