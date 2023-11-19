يارا سمير الحاصلة على لقب "المعلم العالمي" توضح شروط المسابقة الدولية

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الضوء على يارا سمير الحاصلة على لقب "المعلم العالمي"، والتي تم استضافها بحلقة اليوم المذاعة على فضائية cbc.

قالت يارا سمير، إنها حصلت على الجائزة بسبب عملها الذي تضمن مبادرة عن تطوير المعلم وخدمة المجتمع، حيث خاضت المنافسات مع 130 دولة أخرى.

ونوهت أنها تقدمت للمسابقة العالمية منذ 3 سنوات، حيث كانت الشروط أن يكون المعلم منتمي لمؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من الخدمات في المدرسة والمجتمع.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.