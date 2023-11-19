الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصص: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في تكنولوجيال المعلومات، تامر إمام، عن كيفية مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية المتعلقة بمصر توضح أن معدلات النمو التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الرهان للمسئولين داخل الدولة.

وأشار إلى أن مؤتمر اليوم يشهد العديد من الجهات والمسئولين ممثلي شركات إقليمية وعالمية ومحلية تشارك في المعرض تحت شعار "الدمج بين العقول البشرية وقدرات الآلات".

اكسترا نيوز فرص عمل تامر إمام معدلات النمو

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